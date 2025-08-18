Canal+ va multiplier les diffusions en clair grâce à son départ de la TNT

La filiale de Vivendi mise sur le clair pour séduire de nouveaux abonnés.

Canal+ entend renforcer sa visibilité en proposant de plus en plus de programmes en clair. Première illustration ce vendredi 15 août à 21h : la chaîne a diffusé gratuitement le match d’ouverture de la Premier League, Liverpool–Bournemouth, sur le canal 40 des box.

Depuis son retrait de la TNT, Canal+ dispose de la possibilité d’ouvrir jusqu’à six heures de clair par jour sans accord de l’ARCOM. «Auparavant, il nous fallait à chaque fois demander l’autorisation à l’ARCOM (le gendarme de l’audiovisuel, ndlr), qui nous a régulièrement refusé des soirées en clair. Cette stratégie permet de faire découvrir le meilleur de Canal+ et de recruter de nouveaux abonnés », souligne Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France. Une liberté que le groupe compte exploiter pour mettre en avant ses compétitions sportives et ses créations originales.

D’autres événements suivront à la rentrée : les deux premiers épisodes de Sentinelles, un match de Ligue des champions, mais aussi des rendez-vous emblématiques comme la cérémonie des César. L’objectif est clair : offrir régulièrement un aperçu des contenus premium de la chaîne, forte de ses 10 millions d’abonnés en France et d’une présence dans plus de 50 pays.

Concernant le passage en clair de vendredi dernier, Canal+ assure que cette diffusion n’a rien à voir avec le lancement concomitant de Ligue1+, qui diffusait Rennes–Marseille le même soir. « Ce n’est pas une provocation, simplement un hasard du calendrier », affirme Gérald-Brice Viret.

Source : Télé-Loisirs

