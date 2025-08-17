Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement de Ligue 1+ sur les Freebox, une restriction gênante et un changement

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Ligue 1+ : top départ pour les abonnements sur les Freebox de Free. Plus d’infos…

Freebox Pop et Ultra : pas d’app Ligue 1+, il faut s’abonner directement via Free, le partage entre foyers se complique. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : de nombreuses promos sur plusieurs Smart TV 4K, jusqu’à 300€ d’économies. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Proxi c’est fini pour les abonnés Free Mobile mais Free Free confirme que le service reste disponible pour les “abonnés mobile qui ont une Freebox associée”. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

La chaîne pour tout-petits BabyTV quittera les Freebox à la fin du mois de septembre. Plus d’infos…

Free envoie un mail à ses abonnés Freebox pour leur annoncer une promo sur Ligue 1+, une mise en clair et l’arrivée du replay. Plus d’infos…

Free corrige deux bugs gênants dans la version iOS de son application d’espace abonné Free Mobile et Freebox. Plus d’infos…

Free recrute partout en France, 314 postes ouverts et une marque employeur qui monte. Plus d’infos…

La nouvelle chaîne TV française santé “Mieux” débarquera à partir de la rentrée sur les Freebox. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox