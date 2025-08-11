La nouvelle chaîne TV française originale “Mieux” débarquera sur les box des opérateurs à partir de la rentrée, d’abord chez Orange

D’abord prévue en juin, la nouvelle chaîne 100% santé anti-désinformation portée par Michel Cymes verra le jour le 1er septembre.

Michel Cymes, médecin et figure emblématique du petit écran, concrétise un projet qu’il porte depuis plusieurs mois : une chaîne 100 % santé, baptisée Mieux. Lancement prévu le 1er septembre, avec une première diffusion sur la box d’Orange, avant un déploiement chez Free, SFR et Bouygues Telecom, ainsi que sur l’application France.tv via un espace dédié proposant flux en direct et programmes en replay, révèle Le Figaro.

Co-fondée avec Valérie Bruschini, Franck Papazian et Pierre Fraidenraich, Mieux revendique un ADN militant : combattre la désinformation médicale, offrir une information fiable et scientifiquement validée, et s’adresser à tous les publics. Au programme : santé des femmes, des seniors et des jeunes, santé au travail, handicap, alimentation ou encore bien-être animal. Quinze émissions seront proposées dès le lancement, avec quatre heures de contenus inédits par jour et une montée en puissance progressive.

La chaîne impose une éthique publicitaire stricte : pas de financement direct par les laboratoires ni de publicité pour les sodas, mais des partenariats possibles pour des campagnes de santé publique. Les parrains initiaux incluent Carrefour, Veolia, Malakoff Humanis et WeCare.

Pensée comme un « proof of concept » avant une nouvelle candidature à la TNT gratuite à l’heure où l’Arcom envisage de nouveaux services gratuits pour remplacer les 4 chaînes payantes de Canal+ , Mieux veut aussi investir le terrain numérique, notamment via un partenariat avec Webedia et des passerelles avec le média Dr.Good! pour adapter ses contenus aux réseaux sociaux et toucher un public plus jeune.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox