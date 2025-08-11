La ville offrant la fibre la plus rapide au monde est française, la France au 3ème rang mondial

Incroyable mais vrai, Lyon est aujourd’hui la vitrine du très haut débit français, ses habitants disposent du meilleur débit moyen au monde via leur box.

Lyon vient de s’offrir une place de choix sur la carte mondiale du numérique. Selon le dernier classement de Speedtest, la capitale des Gaules affiche un débit moyen en internet fixe de 347,52 Mb/s, ce qui en fait la ville la plus rapide du monde en fibre optique, devant Abou Dhabi (344,34 Mb/s) et Valparaíso (Chili) avec 330,57 Mb/s.

Cette performance repose sur un taux de couverture fibre très important à Lyon qui au 30 mars 2025 disposait de 97 % de logements éligibles et d’un taux d’adoption grandissant. Les investissements locaux et nationaux ont permis de maximiser les raccordements effectifs, transformant aujourd’hui la 3ème plus grande ville française en vitrine technologique. Sans oublier, le lancement de box internet toujours plus rapides par les opérateurs, la nouvelle génération est par exemple du 8 Gbit/s symétriques, et du WIFi 7.

La surprise vient de Paris, qui malgré une éligibilité à la fibre équivalente (97 %), n’atteint que 238,51 Mb/s en moyenne. Résultat : la capitale française chute à la 23ᵉ place mondiale, perdant quatre rangs par rapport à l’année précédente. Ce recul illustre qu’une bonne couverture ne garantit pas des performances optimales : qualité des raccordements, entretien des infrastructures mais aussi et surtout le nombre d’abonnés raccordés en lieu et place de l’ADSL.

La France sur le podium mondial

Au classement par pays, Singapour reste leader avec 393,15 Mb/s, suivi de Hong Kong. La France se hisse à la 3ᵉ place mondiale avec 319,43 Mb/s, portée par le plan Très Haut Débit qui vise à remplacer intégralement le réseau cuivre par la fibre d’ici à 2030. La disparition progressive de l’ADSL devrait avoir un effet continu sur l’augmentation des débits moyens à l’avenir, si la qualité de service est au rendez-vous.

Source : BFM

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox