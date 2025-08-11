Disney+ annonce de grosses évolutions à venir, Hulu bientôt intégré, “de nouvelles fonctionnalités”…

Disney+ prépare une refonte majeure de son offre : la plateforme intégrera Hulu dès l’automne à l’international, en remplacement de Star, et promet de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une expérience de visionnage unifiée dès l’an prochain.

Le service de streaming va intégrer une nouvelle proposition à l’international. La plateforme a annoncé que Hulu remplacera la vignette Star dès l’automne, marquant la première expansion mondiale majeure de la marque Hulu. Cette décision intervient peu après le rachat par Disney de la participation de Comcast dans le service de streaming américain.

Actuellement, Disney+ propose cinq univers — Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic — auxquels s’ajoutent, dans certains pays, ESPN et Star. Ce dernier univers est notamment disponible en France. À terme, Hulu deviendra la marque de divertissement général intégrée au service.

Disney indique que des améliorations techniques sont déjà en cours, avec “de nouvelles fonctionnalités” et une page d’accueil plus personnalisée à venir. L’objectif : proposer dès l’année prochaine une expérience de streaming unifiée combinant Disney+ et Hulu dans une seule application.

Si l’intégration sera complète sur le plan technologique et publicitaire, Hulu continuera néanmoins d’exister aux États-Unis comme service autonome, au moins jusqu’en 2026, pour les abonnés qui ne souhaitent pas opter pour une formule groupée. En dehors des États-Unis et du Japon, Hulu reste peu connu, mais certains experts jugent que la marque sera plus claire et plus efficace que Star à l’international. Cette évolution devrait aussi permettre à Disney de simplifier le positionnement de son offre et de renforcer la cohérence de son catalogue global.

Disney+ a été lancé en 2019, avec Star comme espace dédié au divertissement général dans plusieurs régions du monde. L’intégration de Hulu s’inscrit dans une stratégie de long terme, amorcée dès que Disney a pris le contrôle opérationnel du service en 2019, après l’acquisition de la majorité des actifs de 21st Century Fox.

Source : Deadline

