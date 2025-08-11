Amazon annonce distribuer Ligue 1+ à deux euros de moins qu’ailleurs mais…

Amazon a annoncé qu’il distribuera la nouvelle chaîne Ligue 1+ dès le 11 août sur Prime Video, sans qu’il soit nécessaire d’être abonné au service Prime.

Ligue 1+ commence à être distribué, notamment chez les opérateurs, mais pas seulement. Amazon est aussi de la partie en proposant une offre spéciale : 12,99 € par mois avec engagement d’un an. Cette promotion est valable jusqu’au 31 août.

On peut ainsi noter que la promo permet une économie de 24€ étalée sur l’année. À l’inverse, par exemple chez Free, l’offre Ligue 1+ est proposée à 9.99€/mois pendant trois mois puis 14.99€/mois. Un tarif mois élevé les trois premiers mois, mais pour une économie de 15€ sur l’année entière, malgré le même engagement. Par la suite, les deux formules classiques seront disponibles sur Prime Video: un abonnement annuel à 14,99 € par mois ou une offre flexible sans engagement à 19,99 € par mois.

On peut également relever une nouveauté notable, comparé par exemple aux offres de DAZN ou même du Pass Ligue 1 auparavant : il n’est aucunement nécessaire de disposer d’un abonnement Prime pour en profiter, annonce le géant américain. Ainsi, la Ligue 1 est bel et bien disponible pour 12.99€/mois pendant un an, sans surcoût lié à l’abonnement permettant habituellement l’accès à la plateforme de streaming d’Amazon. Au moment où nous écrivons ces lignes, cette offre n’est pas encore proposée sur l’interface de Prime, mais le géant américain affirme que les souscriptions “seront ouvertes dès le 11 août”, soit dès aujourd’hui.

« Nous sommes ravis de voir le football français revenir sur Prime Video avec LIGUE 1+ et d’offrir aux premiers abonnés un tarif fixe avantageux », a déclaré Alex Green, Directeur des Sports de Prime Video à l’international, ajoutant que les fans retrouveront des figures familières comme Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Smaïl Bouabdellah, Benoît Cheyrou ou encore Adil Rami.

Dès la reprise du championnat, le 15 août, LIGUE 1+ proposera huit matchs exclusifs en direct chaque week-end, dont les 10 plus belles affiches de la saison, deux magazines, un neuvième match en différé ainsi que des contenus exclusifs autour des clubs.Le service sera accessible partout via l’application Prime Video sur téléviseurs connectés, smartphones, consoles, décodeurs, lecteurs multimédia et appareils Amazon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox