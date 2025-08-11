Clin d’oeil : c’est la fin définitive d’AOL et cette fois Free n’y est pour rien

AOL éteint ses modems : la fin d’un son mythique de l’Internet des débuts.

Le 30 septembre 2025, AOL mettra fin à son service d’accès Internet par modem, tournant ainsi une page emblématique de l’histoire du web. L’annonce, discrètement glissée dans une page d’aide, signe la disparition du célèbre grincement de connexion qui a accompagné toute une génération d’internautes.

Lancé en 1991, AOL Dial-Up fut, pour des millions de foyers, la porte d’entrée vers Internet. Bien plus qu’un fournisseur d’accès, AOL proposait un véritable univers : messagerie instantanée, salons de discussion, contenus exclusifs… et ces CD d’essai gratuits qui remplissaient les boîtes aux lettres dans les années 1990. À son apogée, la plateforme comptait plus de 30 millions d’abonnés, malgré un débit limité à 56 kilobits par seconde.

Peu à peu, le haut débit, puis la fibre et le sans-fil, ont relégué le modem au rang de relique. Pourtant, quelques milliers d’utilisateurs — souvent dans des zones rurales mal desservies — continuaient encore d’y avoir recours, profitant d’un service peu coûteux et compatible avec de vieux ordinateurs.

AOL justifie cette décision par une « évaluation routinière » de ses offres. Elle marque la fin d’un symbole : les soirées passées sur AIM, les pages qui s’affichaient lentement, la ligne téléphonique monopolisée… et ce son si particulier, désormais relégué aux archives sonores d’Internet. Désormais propriété de Yahoo (via Apollo Global Management), AOL se tourne vers des services numériques plus modernes, après avoir ouvert la voie à l’Internet grand public pour des millions de foyers.

Un service tué en France par l’arrivée de Free

En France, l’aventure AOL a tourné court assez rapidement à cause de l’arrivée d’un game-changer… nommé Free. En effet, avec le lancement de son offre fixe ultra concurrentielle et jamais vue sur le marché, l’opérateur a tout simplement enterré son concurrent alors qu’il se lançait tout juste. La découverte d’AOL des offres du trublion des télécoms a d’ailleurs été filmée. Et les réactions sont très équivoques.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox