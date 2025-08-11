Free corrige deux bugs gênants dans la version iOS de son application d’espace abonné Free Mobile et Freebox

Un crash et un bug lors de l’envoi de codes temporaires ont été résolus dans l’application officielle “Free”.

Quelques jours seulement après une mise à jour apportant une actualisation des informations de forfaits et de destinations et la résolution d’une erreur lors du téléchargements des factures, Free déploie une nouvelle version 2.7.7 corrective de son application Free sur iOS uniquement. Les développeurs de l’application annoncent avoir corrigés deux incidents techniques embêtants, à savoir le crash de l’app pour certains utilisateurs et la résolution d’un bug d’envoi des codes temporaires.

Très utile pour ceux qui gèrent tout depuis leur smartphone, l’application Free vous permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox en mobilité grâce à l’accès à de nombreuses fonctionnalités adaptées de la version web.

