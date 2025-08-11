Le saviez-vous : bloquer un SMS pub est aussi simple que d’y répondre pour les abonnés Free Mobile et des autres opérateurs

Rediffusion été – Abonnés Free Mobile, Orange, SFR ou Bouygues Telecom, vous recevez régulièrement des SMS publicitaires ou promotionnels ? Bonne nouvelle : il existe une solution officielle, rapide et gratuite pour les faire cesser.

Lorsque vous utilisez votre numéro de téléphone pour créer un compte sur un site marchand ou participer à une opération commerciale, il est fréquent que des marques vous envoient ensuite des SMS promotionnels. Si ces messages proviennent d’un numéro court à 5 chiffres commençant par 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, il vous suffit de répondre STOP au SMS reçu.

Si l’expéditeur apparaît sous le nom d’une marque, le message contient généralement un numéro court : c’est à ce numéro qu’il faut envoyer « STOP ». Pour vérifier l’identité de l’expéditeur, vous pouvez envoyer le mot-clé CONTACT au numéro indiqué. Cette procédure, encadrée par la CNIL, garantit à tout consommateur la possibilité de se désabonner d’une base de données commerciale par ce simple envoi.

Ce que dit la CNIL

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. rappelle :

« La prospection téléphonique par SMS est interdite, sauf si vous avez accepté de recevoir ces messages en donnant votre accord préalable ou si vous êtes déjà client de la société. Pour s’opposer à la réception de nouveaux SMS publicitaires, répondez STOP aux messages. Cette option doit vous permettre de stopper gratuitement l’envoi de ces SMS. L’envoi de STOP ne fonctionne que pour les numéros expéditeurs à 5 chiffres commençant par 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. »

En cas de non-respect, il est possible de déposer une plainte en ligne directement sur le site de la l’Autorité administrative indépendante : www.cnil.fr.

Attention aux numéros longs

Selon le site surmafacture.fr (AF2M, qui regroupe Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free pour ses offres fixes), si le SMS provient d’un numéro long commençant par 06 ou 07, la prudence est de mise : il peut s’agir d’une tentative de hameçonnage par SMS (« smishing »). Dans ce cas, ne répondez pas et signalez-le au 33700 en transférant le SMS non sollicité, puis suivez les instructions reçues.

Ces campagnes de smishing visent souvent à récupérer vos données personnelles ou à vous inciter à cliquer sur un lien frauduleux pouvant installer un logiciel malveillant sur votre téléphone.Pour les abonnés Free Mobile, Free propose également un filtrage des appels commerciaux non sollicités. Vous pouvez l’activer directement depuis votre espace abonné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox