Streaming illégal : Google forcé de bloquer à son tour plus de 300 sites pirates

Les diffuseurs sportifs et les fédérations passent à l’offensive face à la multiplication des sites pirates. Plus de 600 adresses illégales ont été transmises à Google afin qu’elles soient bloquées ou déréférencées.

Depuis plusieurs années, des acteurs comme Canal+ ou la Ligue de football professionnel mènent une lutte active contre l’IPTV illégale. Ils sont désormais épaulés par l’Arcom, qui a récemment envoyé au moteur de recherche une liste particulièrement fournie : environ 650 URL à faire disparaître des résultats. D’après les informations de l’Informé, qui a pu consulter le document, une fois les doublons retirés, Google devrait s’attaquer à 326 sites distincts.

Dans cette liste figurent notamment footballvip[.]sbs, iptvroom[.]xyz ou f1livestream[.]xyz. Une partie de ces adresses, environ 80, avaient déjà été identifiées par l’Arcom et communiquées aux services VPN pour blocage. Désormais, c’est toute la chaîne de diffusion pirate qui est ciblée : moteurs de recherche, fournisseurs d’accès à Internet et VPN.

Résultat, accéder gratuitement à du contenu sportif de manière illégale va devenir de plus en plus difficile. Une partie des spectateurs perdus peut toutefois être ramenée vers les offres légales, à condition de proposer des tarifs attractifs, comme l’a récemment démontré le succès de Ligue 1+.

Les derniers mois ont été marqués par une série de décisions de justice concernant les compétitions les plus rentables : Ligue 1, Ligue 2, Ligue des champions, Premier League, MotoGP, Formule 1, Roland-Garros ou tournois WTA. Les ayants droit dénoncent l’impact économique du piratage, estimant que ces retransmissions illégales fragilisent leurs contrats et nuisent à la valeur des compétitions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox