Streaming illégal et piratage : l’Arcom s’attaque aux VPN et réclame le blocage de 300 sites illégaux

Après les FAI et les moteurs de recherche, l’Arcom étend sa lutte contre le piratage sportif aux services de VPN. Près de 300 sites de streaming illégal sont concernés.

La lutte contre le streaming pirate franchit une nouvelle étape. Après les fournisseurs d’accès à Internet et les moteurs de recherche, l’Arcom cible désormais les services de VPN, invités à couper l’accès à près de 300 sites diffusant illégalement des compétitions sportives.

Selon L’Informé, l’Arcom a transmis une liste d’environ 295 domaines à plusieurs grands fournisseurs de VPN, parmi lesquels figurent Streameast, Rojadirecta, Volkastream ou HesGoal. Cette demande fait suite à des requêtes de Canal+ et beIN Sports, détenteurs de droits, qui entendent limiter l’accès aux retransmissions gratuites via des réseaux privés virtuels.

Ces dernières années, la législation a élargi les pouvoirs de l’Arcom pour ordonner des blocages rapides et poursuivre les sites miroirs. Le tribunal judiciaire de Paris a déjà imposé à NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN, Surfshark et CyberGhost de bloquer environ 200 sites en mai dernier, une décision confirmée en juillet pour les retransmissions de Formule 1. Ces mesures placent les VPN sur le même plan que les FAI, leur imposant une coopération directe avec les diffuseurs.

Les acteurs du VPN rappellent que leurs services reposent sur la confidentialité et la neutralité. Ils estiment que la mise en place de blocages ciblés reste techniquement complexe, du fait de leur architecture mondiale et de l’usage d’adresses IP partagées. Le secteur prévient également du risque d’un effet domino : certains opérateurs pourraient envisager de quitter le marché français, comme ce fut le cas en Inde ou au Pakistan. Si les VPN se présentent comme des outils de protection des données, leur popularité s’explique aussi par des usages détournés : accès à des catalogues étrangers, contournement de restrictions, ou visionnage gratuit de compétitions sportives. C’est précisément ce dernier point qui les place aujourd’hui au cœur de la stratégie anti-piratage menée par l’Arcom et les diffuseurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox