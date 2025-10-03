Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne d’horreur gratuite

Pluto TV lance “Saga d’horreur by Pluto TV”, sa nouvelle chaîne consacrée aux sagas les plus cultes du cinéma d’épouvante.

Pluto TV enrichit son offre gratuite avec publicité en lançant Saga d’horreur by Pluto TV, une nouvelle chaîne dédiée aux grandes franchises de l’horreur, accessible 24h/24 sans inscription ni abonnement. Le service de streaming gratuit avec pub poursuit ainsi sa stratégie d’élargissement de la programmation avec des flux thématiques variés. Après les chaînes orientées cinéma, séries ou documentaires, Pluto TV mise cette fois sur un contenu pensé pour les amateurs de frissons et les curieux désireux de (re)découvrir des classiques incontournables.

“Pour les fans et les novices qui cherchent à se faire une vraie frayeur, les sagas d’horreur les plus cultes sont diffusées sur Horror Sagas by Pluto TV !”, présente la plateforme.

Avec ce nouveau flux, Pluto TV continue d’offrir un accès simple, gratuit et sans inscription à des contenus spécialisés. L’ajout de cette chaîne s’inscrit dans la volonté de proposer toujours plus de thématiques accessibles en continu. Déjà disponible en France sur le web, sur mobile et via de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et Mini 4K…), Pluto TV compte aujourd’hui plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, animation, documentaires, télé-réalité, humour, musique et désormais, horreur. Une section “à la demande” permet également de retrouver à tout moment un large catalogue de films et séries thématiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox