Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits entre horreur et combats de dragons

Amazon Prime Gaming propose cette semaine deux nouveaux jeux gratuits aux ambiances radicalement différentes : un survival-horror inspiré des classiques et un simulateur de combat de dragons tiré d’une licence culte.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Deux nouveaux titres rejoignent l’offre et resteront disponibles au moins 33 jours. Une fois récupérés, ils demeurent accessibles indéfiniment, même après la fin de cette période. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Tormented Souls (Amazon Games) vous ramène aux racines du survival-horror. Dans la peau de Caroline Walker, enquêtez sur la mystérieuse disparition de deux jumelles à Winterlake. Inspiré par des sagas cultes comme Resident Evil et Alone in the Dark, le jeu propose une atmosphère oppressante avec caméra fixe, exploration minutieuse et énigmes à résoudre. Collectez des ressources, trouvez des indices dans un manoir transformé en hôpital et combinez vos trouvailles pour progresser… tout en survivant aux forces obscures bien décidées à vous plonger dans l’horreur.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

DragonStrike (GOG), premier simulateur de combat de dragons, vous transporte dans l’univers de Dragonlance. La Guerre de la Lance fait rage, et vous incarnez un Chevalier de Solamnia chevauchant un dragon bienveillant pour défendre Ansalon contre les armées maléfiques. Affrontez dragons ennemis, navires, citadelles volantes et autres créatures dans des batailles aériennes en 3D à la première personne. Progressez dans les trois ordres de la chevalerie, débloquez des montures plus puissantes et relevez plus de 20 missions épiques.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox