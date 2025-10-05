Les nouveautés de la semaine chez Free : des annonces, ça bouge dans les offres Free Mobile, une chaîne TV française toute neuve sur les Freebox, etc

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

La nouvelle chaîne RMC Life débarque sur les Freebox. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits entre horreur et combats de dragons. Plus d’infos…

Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne d’horreur gratuite. Plus d’infos…

Revival : Free offre le premier épisode gratuitement sur Oqee Ciné, pour tous les abonnés ayant accès au service d’AVOD de Free. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle version de son application officielle, plus optimisée sur iPhone. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile offre la carte SIM et l’eSIM pour tout achat d’un smartphone avec ses forfaits. Plus d’infos…

Free Mobile lance un nouveau forfait Série Free avec TV incluse à 8,99€/mois, mais avec moins de data. Plus d’infos…

Free Mobile divise par 4 la data du grand booster du forfait 2€, mais baisse son prix et s’aligne sur Bouygues Telecom. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Le nouveau player de l’application Canal+ débarquera sur les Freebox Pop, Ultra et Apple TV d’ici début 2026. Plus d’infos…

Amazon annonce la disponibilité d’Oqee by Free au lancement de son tout nouveau Fire TV Stick 4K Select. Plus d’infos… Clap de fin pour le mythique réseau Free WiFi Secure et ses millions de points d’accès gratuits pour les abonnés Free Mobile. Plus d’infos… Free WiFi Secure : une faille de sécurité découverte quelques semaines avant la fin du service. Plus d’infos… Free condamné à verser plusieurs dizaines de millions d’euros au fondateur de Jaguar Network, devenu Free Pro. Plus d’infos… L’Arcom pourrait s’attaquer au nouveau VPN gratuit de Free Mobile. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox