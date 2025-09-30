Free Mobile divise par 4 la data du grand booster du forfait 2€, mais baisse son prix et s’aligne sur Bouygues Telecom

De 20 Go à 5 Go pour 2€ de moins par mois.

Les opérateurs proposent des offres moins attractives qu’à l’accoutumée. La preuve en est, Free Mobile ajuste une nouvelle fois son « grand booster » du forfait 2€. Après l’avoir revu fin juillet, l’opérateur change de stratégie dès ce 30 septembre avec une baisse significative de la data incluse, mais aussi du tarif mensuel.

Depuis juillet dernier, l’opérateur proposait aux abonnés de son forfait à 2€ un booster à 20 Go en France (dont 10 Go en roaming Europe/DOM) avec appels illimités pour 5,99€/mois, soit un forfait global facturé 7,99€/mois.

Désormais, le booster perd en volume : il passe à 5 Go seulement en France, mais avec 5 Go utilisables également en Europe et dans les DOM, soit une division par 4 de l’enveloppe nationale. En contrepartie, Free revoit son tarif à la baisse. Le booster est désormais facturé 3,99€/mois, soit deux euros de moins. Le forfait revient ainsi à 5,99€/mois

Cette nouvelle formule est réservée aux nouveaux abonnés au forfait 2€. Les clients déjà titulaires de l’option avec 20 Go pour 5,99€/mois ou d’un booster plus attractif comme la formule 40 Go à 5,99€/mois conservent leur offre. Free Mobile réplique ici à Bouygues Telecom qui propose une offre 5 Go à 5,99€/mois. Sosh affiche lui une offre 5 Go à 6,99€/mois quand Red by SFR propsoe encore un forfait 20 Go à 6,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox