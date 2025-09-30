Free Mobile lance un nouveau forfait Série Free avec TV incluse à 8,99€/mois, mais avec moins de data

Ue offre Série Free 110 Go à 8,99€/mois est désormais disponible sur le site web de Free.

Après avoir lancé fin juillet une offre 120 Go à 8,99€/mois avant d’augmenter son prix d’un euro début août, Free Mobile dégaine aujourd’hui une nouvelle formule moins généreuse en data mais à un prix revu à la baisse. L’offre Série Free est désormais affichée à 8,99€/mois avec 110 Go de données à consommer mensuellement en France métropolitaine et 25 Go de data depuis l’Europe/DOM contre 30 Go précédemment.

Seuls les nouveaux abonnés qui souscrivent sur le web peuvent profiter de cette offre, rien ne change pour les anciens clients qui eux conservent leur formule. Point port de ce forfait, l’application Oqee by Free est incluse, il est donc possible de profiter de plus de 260 chaînes sans surcoût et des replays sur son smartphone en mobilité ou chez soi via les autres supports compatibles du service TV de Free.

Du côté de la concurrence, Bouygues Telecom propose un forfait 120 Go à 9,99€/mois avec autant de data en roaming, alors que Red by SFR affiche une offre 100 Go à 8,99€/mois avec 1 Go de plus à l’étranger, quand Sosh apparaît moins attractif avec 80 Go à 9,99€/mois.

