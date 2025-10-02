Free lance une nouvelle version de son application officielle, plus optimisée sur iPhone

Free met à jour son application iOS : amélioration de l’assistance et correction d’un bug lié au WiFi.

Free a récemment déployé une nouvelle mise à jour de son application officielle sur iOS. Cette version se concentre sur la correction d’un problème rencontré lors de la consultation des informations WiFi, mais surtout sur l’amélioration de l’expérience utilisateur dans la rubrique Assistance. L’application Free reste un outil indispensable pour gérer ses abonnements Free Mobile et Freebox depuis son smartphone. Elle offre un accès simplifié à de nombreuses fonctionnalités, auparavant réservées à la version web.

Dans cette nouvelle version (iOS) numérotée 2.9.1, Free indique que l’affichage des messages de l’assistance a été amélioré, rendant les informations plus claires et faciles à lire. De plus, le chargement de la page de l’assistance a été optimisé, garantissant une navigation plus fluide et rapide. La mise à jour corrige également un problème survenu lors de la consultation des informations WiFi, qui affectait certains abonnés.

Pour rappel, l’application Free permet de gérer l’ensemble de ses services : suivre sa consommation mobile, gérer ses lignes ou en souscrire de nouvelles, modifier son forfait, commander et activer une SIM ou eSIM, ou encore accéder à ses informations Freebox, mettre à jour ses coordonnées bancaires et gérer le contrôle parental. La rubrique Assistance offre des solutions en ligne et, pour les abonnés éligibles, Free Proxi permet de discuter directement avec un conseiller via la messagerie intégrée.

