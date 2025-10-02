IPTV illégale : l’Arcom veut mettre en place une mesure controversée pour lutter contre le piratage avec l’aide d’Orange, Free, SFR et Bouygues

Un nouveau dispositif de blocage, déjà testé dans plusieurs pays européens, pourrait bientôt débarquer en France. Objectif : mettre un sérieux coup d’arrêt au streaming illégal… mais à quel prix ?

Mercredi 1er octobre, Martin Ajdari, président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a présenté devant le Sénat ses nouvelles mesures pour lutter contre les IPTV illégales et le piratage en ligne. Ces pratiques, très répandues, continuent de nuire aux diffuseurs et au secteur sportif.

Le président de l’ARCOM a annoncé la mise en place prochaine d’un système de blocage IP en temps réel, fruit d’un accord signé en mai dernier entre fournisseurs d’accès à Internet et ayants droit. Selon lui, « la priorité est de protéger le contenu légal tout en rendant le piratage plus difficile ». Depuis le début de l’année 2025, 5 000 serveurs ont déjà été bloqués, soit la moitié du total depuis que l’ARCOM a reçu cette mission en 2022.

Une arme controversée

L’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS), qui regroupe les principaux diffuseurs et ligues professionnelles, soutient cette approche depuis plusieurs années. Xavier Spender, son délégué général, explique que l’objectif est de couper le piratage à la source, au niveau des serveurs principaux, là où transitent les flux illégaux. Il précise : « Derrière chaque serveur principal, il y a un réseau complet de revendeurs et de petites plateformes locales qui redistribuent le contenu. En ciblant le sommet, on neutralise tout le reste. »

Mais cette méthode n’est pas sans risques. En Italie et en Espagne, où des dispositifs similaires sont en place, des plateformes totalement légales ont été bloquées par erreur, provoquant des frustrations chez les internautes et les professionnels concernés. Les autorités françaises devront donc trouver un équilibre délicat entre efficacité contre le piratage et protection des services légitimes.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox