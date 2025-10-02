Free Mobile offre la carte SIM et l’eSIM pour tout achat d’un smartphone avec ses forfaits

Free Mobile confirme qu’il offre désormais la carte SIM et l’eSIM pour tout achat de smartphone avec ses forfaits, une nouveauté visible directement lors de la commande en ligne.

Une dépense de moins lorsque l’on prend un forfait et un smartphone chez Free Mobile. L’opérateur a en effet confirmé à Univers Freebox qu’il offrait la carte SIM et l’eSIM lors de l’achat d’un smartphone accompagné d’un forfait. Une information que les abonnés peuvent également constater directement sur le site de l’opérateur, au moment de passer commande, lorsque l’on doit choisir le format de la carte.

Selon nos propres constatations, cette gratuité s’applique à l’ensemble des forfaits proposés par l’opérateur à savoir le forfait Série Free, le forfait Free 5G à 19,99 €/mois, que l’abonné choisisse un paiement au comptant ou le système Free Flex, la carte SIM ou l’eSIM est automatiquement incluse sans surcoût. Concernant le forfait 2 €, cela fonctionne uniquement dans le cas d’un achat au comptant l’offre n’étant pas compatible avec Free Flex.

Jusqu’ici facturée 10 €, la carte SIM devient donc gratuite dans ce cas précis, simplifiant l’accès aux offres mobiles avec smartphone et réduisant le coût initial pour les abonnés. L’opérateur avait déjà commencé à offrir la carte SIM, uniquement aux abonnés Freebox et pour son forfait illimité, en avril dernier.

