Bouygues Telecom annonce un partenariat inédit : les smartphone de Back Market arrivent dans ses boutiques, une “première mondiale”

Bouygues Telecom a annoncé, le 2 octobre, la signature d’un partenariat exclusif avec Back Market afin d’intégrer la vente de smartphones reconditionnés dans son réseau de boutiques d’ici la fin de l’année. L’opérateur présente cette collaboration comme « une première mondiale », qui doit permettre de rendre le reconditionné aussi accessible en magasin qu’il l’est aujourd’hui en ligne.

Ce rapprochement intervient dans un contexte de forte progression du marché : un smartphone sur trois acheté en ligne est désormais reconditionné, contre seulement un sur vingt il y a dix ans. Selon Bouygues Telecom, 54 % des Français prennent en compte l’impact environnemental de leurs appareils électroniques, et 48 % ont déjà opté pour un appareil reconditionné.

Dans les boutiques de l’opérateur, les clients bénéficieront de l’accompagnement des conseillers pour choisir un smartphone adapté à leurs usages et à leur budget parmi environ 2 000 références issues du catalogue Back Market. Les garanties standard de Back Market s’appliqueront — contrôle qualité, retour gratuit sous 30 jours, garantie commerciale d’un an, SAV sous un jour ouvré — auxquelles viendront s’ajouter des services propres à Bouygues Telecom, comme le prêt gratuit d’un mobile en cas de panne.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie RSE de Bouygues Telecom, « Agir ensemble pour un numérique plus responsable, positif et inspirant ». L’opérateur rappelle que l’achat d’un smartphone reconditionné permet de réduire de 77 à 91 % les émissions de CO₂ par rapport à un modèle neuf, et l’inscrit dans ses actions déjà engagées autour de la réparation, la reprise et le recyclage des mobiles.

