Free (Iliad) alerte : « nos investissements demandent de la stabilité fiscale et réglementaire », et pas de hausse d’impôts pour les entreprises

À la tête d’Iliad, maison mère de Free, Thomas Reynaud insiste sur la nécessité d’un cadre fiscal et réglementaire stable pour permettre aux opérateurs télécoms d’investir sur le long terme. Alors que le groupe s’engage dans des projets colossaux autour de la fibre, de l’intelligence artificielle et des data centers, son dirigeant alerte : sans visibilité politique et si des hausses d’impôts sont appliquées, l’Europe risque de perdre sa chance d’avoir un vrai numérique souverain.

Alors que le secteur des télécoms doit affronter d’immenses défis technologiques, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad (maison mère de Free), plaide dans les pages de Paris Match pour un cadre politique et fiscal plus stable afin de soutenir les investissements de long terme.

Des investissements colossaux

Le dirigeant rappelle que le premier chantier en France reste la fibre optique, « un investissement de 40 milliards d’euros sur dix à quinze ans, porté par les quatre opérateurs ». Et Iliad ne s’arrête pas là : le groupe prévoit « plus de 3 milliards d’euros dans les prochaines années dans l’intelligence artificielle et les data centers », afin de bâtir une infrastructure européenne souveraine. Ces engagements nécessitent une vision à long terme. « Quand nous prenons une décision d’investissement, elle concerne les cinq ou quinze ans à venir. Soit un horizon de deux quinquennats. Nous ne pouvons pas rester focalisés sur la prochaine loi de finances de fin décembre, sinon nous tombons dans l’immobilisme. »

Pour l’opérateur, les incertitudes réglementaires pèsent lourdement. Concernant les fréquences 4G et 5G, dont les licences arriveront bientôt à échéance, Thomas Reynaud insiste : « Nous devons connaître les règles du jeu et les conditions de renouvellement de nos fréquences existantes. Nous avons besoin d’une volonté politique et d’une plus grande confiance dans les acteurs privés européens. » Au-delà du marché français, il souligne l’importance d’une stratégie industrielle commune : « Nous avons besoin d’un cap clair et précis et de stabilité pour faire face aux défis du XXIe siècle, car l’Europe a besoin d’investir massivement. Or on ne peut pas le faire sans visibilité. »

Free met en garde contre les hausses d’impôts

Face aux débats sur une éventuelle augmentation de la fiscalité des entreprises, le patron d’Iliad se montre direct : « Si on allait vers une fiscalité plus lourde pour les entreprises, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour notre pays. Il faut de la clarté et de la confiance pour se lancer dans des projets. » Et de prévenir : « La solution ne peut pas se trouver uniquement dans les hausses d’impôts, alors que le taux de prélèvement est déjà parmi les plus élevés d’Europe. Notre pays gagnerait à aimer davantage ses entreprises. »

Tout en rappelant que Free reste un acteur économique engagé : « Les entreprises sont des acteurs de la solidarité nationale. Free est fier d’être un des premiers contribuables français. » Au cœur du propos de Thomas Reynaud se trouve un message de souveraineté. Iliad défend l’idée d’une Europe capable de bâtir ses propres géants technologiques. « L’idée n’est pas de basculer dans une forme d’autarcie, mais la géopolitique nous oblige au pragmatisme. L’Europe se trouve actuellement dans une forme de dépendance sur certains outils numériques. Chez Iliad, nous considérons que la bataille n’est pas perdue. La France et l’Union européenne doivent donner l’impulsion et avoir une volonté politique pour faire émerger des champions européens. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox