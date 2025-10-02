Free Pro compte désormais plus de 100 000 entreprises clientes

La filiale B2B d’Iliad franchit un cap symbolique alors que Bouygues Telecom mance une offensive sur le marché entreprises avec une nouvelle box.

Dans un entretien accordé à Paris Match, Thomas Reynaud, directeur général d’iliad (maison mère de Free), affirme que la filiale B2B « compte plus de 100 000 entreprises clientes », dont « un tiers des membres du CAC 40 ». Il rappelle aussi que « un Français sur trois, soit 23 millions de personnes, utilise nos réseaux ».

Cette barre des 100 000 clients illustre une croissance continue : Free Pro revendiquait plus de 50 000 entreprises début 2024, puis environ 70 000 début 2025, avant d’atteindre le seuil à six chiffres cette rentrée. Le positionnement de Free Pro s’appuie sur des offres fibre et mobiles « à prix Free » pour TPE-PME comme grands comptes, avec une présence grandissante croissante chez les sociétés du CAC 40 (environ 25 % début 2024, et 20 % mi-2023). L’opérateur se démarque notamment aujourd’hui avec une offre Freebox Pro WiFi 7, 8 Gbit/s et ses solutions de cybersécurité XPR.

« Nous avons grandi mais nous ne nous sommes pas assagis : nous continuons de bousculer l’ordre établi avec deux promesses : innovation et pouvoir d’achat », souligne Thomas Reynaud, qui revendique par ailleurs qu’iliad est « le deuxième employeur du secteur », un point qu’il avance dans le même entretien.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox