Bouygues Telecom surprend en lançant sa toute nouvelle “Bbox Pro Evolutive” ultra équipée

Bouygues Telecom Pro dévoile la Bbox Pro Évolutive, une nouvelle génération de box pensée pour les TPE/PME : Wi-Fi 7 tri-bandes, secours 4G intégré pour assurer la continuité d’activité, fibre XGS-PON prête pour des débits symétriques jusqu’à 8 Gb/s (en option), et un standard téléphonique pro. L’offre démarre à 49,99 € HT/mois avec accompagnement dédié. Un assistant vocal intelligent propulsé par l’IA arrivera au 1er trimestre 2026.

Dans un marché pro toujours dominé par Orange et SFR, Bouygues Telecom poursuit sa marche en avant face à un autre challenger, Free Pro. Ce 30 septembre, l’opérateur a dévoilé une toute nouvelle box baptisée Bbox Pro Evolutive. L’objectif est clairement affiché, faciliter la vie des entreprises clientes en garantissant une haute qualité de connexion internet, “cruciale pour leur activité, avec une intégration automatique” et mettre à leur disposition un expert technique téléphonique pour répondre à leurs besoins tout en offrant des fonctionnalités adaptées à leur croissance et les accompagner dans leur développement.

Au cœur de la proposition, la connectivité est sécurisée par une bascule automatique vers la 4G en cas d’incident fibre, sans branchement supplémentaire. Bouygues Telecom présente cette intégration comme unique sur le marché pour garantir la continuité d’internet et de la téléphonie. La box est nativement XGS-PON, avec 2 Gb/s inclus et une option de débits symétriques jusqu’à 8 Gb/s. Côté réseau local, le Wi-Fi 7 tri-bandes est de la partie.

Design vertical, silence et durabilité

De couleur blanche et intégrant un écran riche en informations, la Bbox Pro Évolutive adopte un format vertical optimisé pour la diffusion du Wi-Fi 7, sans ventilateur pour rester silencieuse, et un châssis démontable par vis pour faciliter la réparabilité. Le logiciel embarqué est développé en France par les équipes Bouygues Telecom Pro.

L’offre inclut également un standard téléphonique professionnel (messages d’accueil, SVI, routage horaire, musique d’attente, etc.) pour soigner l’image de l’entreprise. En complément, un assistant vocal intelligent multilingue, basé sur une technologie de conversation, pourra répondre en langage naturel aux demandes courantes (horaires, services, transfert d’appel), le lancement est prévu lors du 1er trimestre 2026. Un salon visio personnel est également disponible en option.

Cybersécurité managée : EDR, VPN et navigation protégée

Bouygues Telecom Pro met en avant la nouvelle bSecure Protection PC & mobile, un EDR managé s’appuyant sur la technologie de CrowdStrike, avec supervision par le SOC de l’opérateur ; l’objectif : détecter les comportements anormaux et réagir rapidement. Des options de navigation sécurisée et de VPN nomade complètent l’arsenal. Certaines briques (dont l’EDR) sont annoncées pour début 2026. L’Endpoint Detection Response (EDR) est un ensemble d’outils de cybersécurité qui visent à détecter et éradiquer les malwares par exemple.

Les pros bénéficient par ailleurs d’un accompagnement téléphonique dédié du lundi au samedi, 8h–19h, avec visio-assistance et Espace Client pour piloter lignes, équipements, statistiques d’appels et factures. Des options renforcent l’expérience : Assistance Pro 24/7, activation express sous 5 jours, ou installation et prise en main sur site.

Côté tarif, la Bbox Pro Évolutive est proposée à 49,99 € HT/mois avec fibre jusqu’à 2 Gb/s, Wi-Fi 7, secours 4G intégré, standard pro et accompagnement dédié. Parmi les options : débits symétriques jusqu’à 8 Gb/s (+10 € HT/mois), ligne mobile 150 Go (9,99 € HT/mois/ligne), ligne fixe supplémentaire (9,99 € HT/mois), navigation sécurisée (10 € HT/mois/5 utilisateurs), VPN nomade (4 € HT/mois/licence), EDR managé (25 € HT/mois pour 5 équipements), Assistance 24/7 (14,90 € HT/mois), salon visio (2,90 € HT/mois/utilisateur), activation express (99 € HT) et installation sur site (299 € HT).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox