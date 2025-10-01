Clap de fin aujourd’hui pour le mythique réseau Free WiFi Secure et ses millions de points d’accès gratuits pour les abonnés Free Mobile

Il aura marqué toute une génération, après avoir mis fin à son réseau communautaire Free Wi-Fi pour les abonnés Freebox en 2021, Free stoppe cette fois le survivant Free WiFi Secure.

Ce 1er octobre 2025, Free met officiellement un terme à FreeWiFi_Secure, son réseau communautaire qui permettait aux abonnés Free Mobile de se connecter automatiquement à des millions de hotspots diffusés par les Freebox partout en France. L’arrêt avait été annoncé début août via des e-mails et sur l’espace abonné, avec une date d’extinction fixée au 1er octobre. Le service, lancé à l’époque où la 3G/4G était encore coûteuse, tirait parti de la carte SIM (EAP-SIM) pour authentifier les abonnés sans saisie de mot de passe.

À partir d’aujourd’hui, les smartphones et tablettes Free Mobile ne s’accrocheront plus automatiquement au SSID FreeWiFi_secure diffusé par les box des autres Freenautes. Il faudra donc passer par le Wi-Fi personnel, le partage de connexion ou tout simplement par le réseau 4G/5G qui a donc poussé ce service vers la sortie.

À l’instant où nous écrivons ces lignes, l’option d’activation/désactivation de FreeWifi / FreeWiFi Secure reste affichée dans l’espace abonné Freebox. Free rejoint ainsi la majorité du marché, où l’essor des forfaits data et des réseaux 4G/5G a rendu ces hotspots communautaires beaucoup moins indispensables qu’autrefois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox