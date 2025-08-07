Free avertit de la fin du Free Wi-Fi Secure sur les espaces abonné Freebox, vous pouvez désactiver votre borne

Comme annoncé la semaine dernière, Free mettra fin à son réseau WiFi communautaire pour ses abonnés Free Mobile à partir du 1er octobre prochain.

La fin d’une ère en deux étapes. Après avoir mis fin à son réseau communautaire Free Wi-Fi pour les abonnés Freebox en 2021, Free stoppe cette fois le survivant Free WiFi Secure. L’information est officiellement confirmée par l’opérateur. En se connectant à l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Ma Freebox” puis “Gérer la diffusion du réseau Free Wi-Fi Secure”, les abonnés sont désormais informés directement de la nouvelle : ” le service Free Wi-Fi Secure sera arrêté à compter du 1er octobre 2025″.

L’opérateur permet à ceux qui l’aurait activé, de désactiver leur borne et leur accès en un clic. Sans quoi une désactivation automatique prendra place lors de l’extinction définitive du service. Free_Secure repose sur un principe simple : les abonnés Freebox pouvaient activer une option permettant de partager une partie de leur connexion avec d’autres clients Free Mobile. Ces derniers se connectaient alors automatiquement au réseau Free Wi-Fi Secure grâce à l’identification via leur carte SIM, sans avoir besoin de saisir de mot de passe. Ce sont des millions de hotspots WiFi qui vont ainsi s’éteindre. Selon Free, ce réseau communautaire qui aura marqué toute une génération, est devenu aujourd’hui obsolète. Il l’assure, son réseau 4G et 5G est aujourd’hui très fiable et accessible partout.

