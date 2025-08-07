La 5G+ d’Orange prête à débarquer sur iPad dès le mois prochain

Après les iPhone 15 et ultérieurs, certains iPad devraient devenir très bientôt compatibles avec la 5G+ d’Orange. La bêta 5 iOS/iPadOS 26 semble l’indiquer.

Orange, premier opérateur en France aux côtés de Free Mobile à avoir déployé la 5G Standalone (5G SA) sur iPhone depuis le 6 juin 2025, semble maintenant prêt à faire de même pour les iPad, selon une découverte partagée par Tiino‑X83 sur X.

Sur la base du carrier bundle et country bundle d’iOS/iPadOS 26 bêta 5, cet internaute très actif affirme que la prise en charge de la 5G SA sur iPad serait désormais possible avec l’opérateur historique. Jusqu’à présent, la 5G + d’Orange était notamment accessible aux détenteurs d’iPhone 15 et modèles ultérieurs.

Ce déploiement vers les iPad pourrait représenter une avancée très intéressante, offrant aux utilisateurs de tablettes Apple les mêmes bénéfices : débits améliorés, latence réduite, appels en VoNR (Voice over New Radio), et sécurité renforcée via le chiffrement des données SIM. Tous les abonnés 5G d’Orange devraient donc pouvoir en profiter gratuitement lors du lancement grand public d’iOS 26 le mois prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox