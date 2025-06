La 5G+ et la VoNR de Free Mobile et Orange débarquent enfin sur iPhone pour leurs abonnés, et c’est gratuit

Attendue depuis plusieurs mois, la 5G autonome (SA) devient accessible aux utilisateurs d’iPhone chez Free Mobile et Orange. Déjà disponible sur Android depuis plusieurs mois, cette évolution technologique promet une expérience mobile plus fluide, plus rapide et plus sécurisée.

C’est désormais officiel : les abonnés Free Mobile et Orange équipés d’un iPhone compatible, peuvent désormais accéder à la 5G+, aussi appelée 5G SA (Stand Alone). Une mise à jour opérateur déployée le 6 juin a permis cette compatibilité longtemps attendue. Cette implémentation ne nécessite donc pas une mise à jour d’iOS. Si Free Mobile avait lancé cette technologie en septembre 2024 pour les smartphones Android, Orange avait suivi en mars dernier. Jusqu’à présent, les utilisateurs d’iPhone restaient à l’écart de cette avancée.

Orange annonce que ses abonnés peuvent activer gratuitement l’option “5G+” dans leur espace client s’ils disposent d’un iPhone 15 ou ultérieur. L’opérateur décrit cette évolution comme la “deuxième phase” du développement de son réseau 5G, qui repose désormais entièrement sur une architecture autonome. Objectif : offrir une meilleure réactivité réseau, de nouvelles fonctionnalités et une expérience enrichie.

Du côté de Free Mobile, pas de communication officielle. Selon des retours d’abonnés et nos propres sources, la 5G+ a été lancée chez l’opérateur en même temps qu’Orange. Les abonnés Free Mobile peuvent l’activer gratuitement sur leur espace abonné également. L’opérateur, pionnier du déploiement en France sur cette technologie, exploite la 5G SA dans la bande 3,5 GHz et alors qu’Orange utilise en plus la bande 700 MHz.

Les bénéfices concrets de la 5G SA

La 5G+ permet une réduction significative de la latence, un atout pour les usages temps réel comme le cloud gaming ou la réalité augmentée. Elle introduit également la VoNR (Voice over New Radio), qui permet de passer des appels en 5G sans repasser sur la 4G, garantissant ainsi une continuité de service optimale. La voix sur 5G est donc à présent disponible chez les deux opérateurs à la fois sur Android et iPhone. En matière de sécurité, un nouveau système de chiffrement protège davantage les données d’identification des utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox