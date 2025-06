Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour leur proposer la Freebox Pop S avec prix garanti 5 ans et un cadeau de 49€

C’est son offre du moment alors autant la promouvoir. Free propose actuellement à ses abonnés mobile la Série Spéciale Freebox Pop S , afin de booster un peu plus ses recrutements.

A l’heure où les opérateurs se livrent bataille sur les offres duaplay à moins de 25 euros, Free tente de séduire sa base d’abonnés mobile. Dans un email envoyé actuellement à ses clients, Free Mobile met en avant la « Série Spéciale Freebox Pop S ». Exclusivité web, cette offre internet sans TV est proposée à 23,99 €/mois, sans engagement. Au cœur de la communication, Free souligne son « prix garanti 5 ans ». Pendant toute cette période, le montant mensuel de 23,99 € ne pourra pas augmenter, assurant aux abonnés une stabilité tarifaire rare sur le marché. De plus, les frais habituels de mise en service, habituellement facturés 49 €, sont offerts par l’opérateur (sur demande et via un remboursement), et ce pour toute souscription jusqu’au 12 juin.

La Freebox Pop S est présentée comme « l’essentiel pour une connexion sans compromis ». Elle combine une offre fibre jusqu’à 5 Gbit/s partagés en download et 900 Mbit/s en upload, ainsi que le Wi-Fi 7 pour garantir une couverture optimale dans toute la maison. Sur simple demande, un répéteur Wi-Fi 7 peut être inclus pour étendre la portée du réseau. L’ Avantage Free Family est aussi de la partie sur cette offre. “Pour les Forfaits Free 5G souscrits avant la souscription d’une offre Freebox : 15,99€/mois, soit une réduction de 4€/mois. Réductions valables dans la limite de quatre Forfait Free 5G. Pour le Forfait 2€ : 0€/mois soit une réduction de 2€/mois valable sur un seul Forfait 2€“, indique l’opérateur.

Free Mobile facilite enfin l’accès à cette offre en inscrivant un bouton clair “J’en profite” et “je fonce” dans son email. Pour ses clients qui seraient par ailleurs abonnés à un opérateur sur le fixe, Free rappelle le remboursement jusqu’à 100 euros des frais de résiliation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox