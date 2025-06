Clap de fin pour les logos de France 2, France 3, etc : france.tv devient la seule marque à l’écran

Depuis le 6 juin, les emblématiques logos numérotés des chaînes de France Télévisions ont disparu. Une nouvelle ère s’ouvre pour le groupe audiovisuel public, qui unifie l’ensemble de ses chaînes généralistes sous une seule bannière : france.tv.

C’est une décision symbolique prise en mars 2025 mais structurante : désormais, le logo commun france.tv remplace les identités visuelles propres à France 2, France 3, France 4 et France 5. Autrement dit, à l’écran en haut à droite de l’écran le numéro des chaînes n’apparaît plus depuis le 6 juin. “france.tv” prend le relais. L’objectif est clair : imposer une marque média unique, lisible à la fois sur la télévision linéaire et sur les supports numériques.

Ce changement vise à renforcer l’identité du groupe dans un paysage audiovisuel de plus en plus fragmenté, où les usages s’hybrident entre direct, replay et streaming. Ce virage coïncide avec un autre événement d’ampleur : la réorganisation de la numérotation de la TNT, également entrée en vigueur le 6 juin. Celle-ci permet notamment à France 4 de faire son apparition sur le canal 4, assurant une logique d’enchaînement des chaînes du service public du canal 2 au canal 5.

« En regroupant les numéros, cela nous a libéré des positions historiques et nous a permis d’accélérer la transformation de notre marque », avait expliqué Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions.

capture France 2.

Des exceptions à cette uniformisation

Toutes les entités de France Télévisions ne sont toutefois pas concernées par cette fusion sous france.tv. Certaines marques conservent leur identité propre, comme la chaîne d’info en continu Franceinfo, la marque ICI (programmes régionaux sur France 3), la plateforme jeunesse Okoo (contenus diffusés sur France 4 en journée) ou encore les antennes ultramarines Outre-mer La 1ère.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox