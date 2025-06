Free intègre 8 nouveaux films sans surcoût dans Oqee Ciné pour ses abonnés

Amy Adams, Susan Sarandon, Emma Thompson ou encore Seth Rogen à l’affiche des nouveautés d’Oqee Ciné cette semaine.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés régulièrement. Ce week-end, Oqee Ciné propose une nouvelle sélection de 8 films. Au menu : semaine : science-fiction contemplative, thriller journalistique, horreur reptilienne, enquête policière et romance d’époque.

Premier Contact (2016, Science-fiction/Drame)

Réal. : Denis Villeneuve

Avec : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Une linguiste de renom est appelée par l’armée américaine pour tenter de communiquer avec des extraterrestres mystérieusement apparus sur Terre. Un chef-d’œuvre cérébral sur le langage et la perception du temps.

The Calling (2014, Thriller/Policier)

Réal. : Jason Stone

Avec : Susan Sarandon, Gil Bellows

Une inspectrice dans un village canadien isolé est confrontée à une série de meurtres rituels. Son enquête l’entraîne dans une spirale mystique et angoissante.

Raisons et Sentiments (1995, Drame/Romance)

Réal. : Ang Lee

Avec : Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant

Adaptation fidèle et émouvante du roman de Jane Austen. Deux sœurs aux tempéraments opposés affrontent les épreuves de l’amour dans l’Angleterre du XIXe siècle.

The Green Hornet (2011, Action/Comédie)

Réal. : Michel Gondry

Avec : Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz

Un riche héritier oisif devient justicier masqué, accompagné de son acolyte expert en arts martiaux. Humour décalé et cascades explosives au rendez-vous.

Anacondas : À la poursuite de l’orchidée de sang (2004, Aventure/Horreur)

Réal. : Dwight H. Little

Avec : Johnny Messner, KaDee Strickland

Dans cette suite du film culte Anaconda, une expédition en pleine jungle indonésienne part à la recherche d’une orchidée mythique aux vertus médicinales. Mais des serpents géants vont transformer leur mission en cauchemar.

King Rising III : L’ultime croisade (2014, Fantasy/Aventure)

Réal. : Uwe Boll

Avec : Dominic Purcell, Ralitsa Paskaleva

Dans un monde médiéval inspiré du jeu Dungeon Siege, un guerrier solitaire affronte les ténèbres pour défendre son royaume contre les forces du mal.

Le Quatrième Pouvoir (2012, Thriller/Politique)

Réal. : Dennis Gansel

Avec : Moritz Bleibtreu, Kasia Smutniak

Un journaliste en reportage à Berlin se retrouve piégé dans un complot politique. Accusé à tort, il doit prouver son innocence avant qu’il ne soit trop tard.

