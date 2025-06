Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge beaucoup sur Freebox TV, suppression surprise de certains frais mais il faudra faire vite

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

TNT et chaînes Canal+ : la nouvelle numérotation est en place sur les Freebox et Oqee. Plus d’infos…

Free annonce offrir les frais de mise en service pour tous les nouveaux abonnés Freebox jusqu’au 12 juin. Plus d’infos…

Free intègre des changements et de nouvelles chaînes gratuites sur les Freebox ( Museum TV 4K canal 107,Actu Netflix canal 31, Aktu Free canal 68, Laâyoune TV canal 435) . Plus d’infos…

Nouvelle mise à jour de l’application Free pour les abonnés Free Mobile et Freebox sur iOS (2.7.3) et Android. Plus d’infos…

La chaîne Canal+ Séries n’est désormais plus disponible sur plusieurs plateformes, dont les Freebox. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement. Plus d’infos…

Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne jeunesse gratuite débarque sur Pluto TV (Kids Club). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

La 5G+ (5G SA) débarque sur iPhone pour les abonnés Free Mobile, la voix sur 5G aussi. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Sur Freebox TV, de nouvelles chaînes thématiques gratuites vont arriver dans les prochains jours : BFM TV Grands Reportages, RMC Talk Info, RMC WOW, RMC Mystère, RMC Alerte Secours, RMC Mecanic, J’Irai Dormir Chez Vous TV. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : nouvelle avalanche de promos sur des Smart TV 4K et découvrez une nouvelle Smart TV OLED 4K proposée chez Free avec une belle promo. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox