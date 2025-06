Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Lorsqu’un vortex s’ouvre dans l’espace, une astronaute est projetée vers le bas et s’écrase sur une planète lointaine. Mais où est-elle ? Où sont tous les habitants de la planète ? Et comment va-t-elle rentrer chez elle ? Résolvez le casse-tête et reconstituez le mystère dans cette aventure pointer-cliquer en 2D, en pixel art, à la première personne. Inspiré de jeux tels que Myst et Riven avec un soupçon des aventures de LucasArt des années 90, The Abandoned Planet ne manquera pas de ravir les joueurs d’aventure de la vieille école.