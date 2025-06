Soupçons de triche sur la qualité mobile : Orange serait dans le viseur de l’Arcep mais dément toute fraude

Soupçonnant des manipulations lors de sa campagne annuelle de mesure de la qualité de service mobile, l’Arcep a audité les opérateurs, en particulier Orange qui serait visé en particulier par les contrôles selon les informations exclusives de La Tribune. Les résultats de l’enquête sont attendus dans les prochaines semaines.

Chaque année, la publication des résultats de la campagne de tests de l’Arcep sur la qualité des réseaux mobiles déclenche une intense bataille de communication entre Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Mais pour l’édition 2024, la publication a été mystérieusement retardée. La gendarme des télécoms a ouvert une enquête après avoir constaté des écarts de performance inhabituels entre opérateurs dans certaines zones, notamment denses et intermédiaires.

Cette enquête, confiée à la formation restreinte RDPI de l’Arcep, a visé tous les opérateurs, mais plus particulièrement Orange, dont les résultats ont surpris, révèle nos confrères de La Tribune. Un concurrent aurait même fourni à l’autorité des éléments techniques issus de ses propres mesures. Objectif : vérifier que les opérateurs n’ont pas optimisé artificiellement leur réseau dans les zones testées, au détriment de la réalité terrain vécue par l’ensemble des abonnés.

Des vérifications techniques ont été menées, avec audits de logs, contre-tests sur d’autres smartphones et cartes SIM, et comparaison entre différents équipements et fournisseurs. Il s’agit ici de faire la différence entre des optimisations classiques et une fraude ciblée visant à améliorer artificiellement les résultats de l’Arcep.

Interrogé par La Tribune, Orange affirme avoir pleinement coopéré : « Nous avons répondu à toutes les questions et attendons sereinement les conclusions ». L’opérateur rappelle que le réseau est en constante amélioration, en particulier en amont d’événements majeurs comme les Jeux olympiques.

L’Arcep de son côté précise que les campagnes 2025 auront bien lieu et maintient son protocole de tests, réalisé par le prestataire AFD.Tech. Si triche il y a eu, elle laisserait des traces dans les systèmes, selon plusieurs experts techniques. Les résultats de cette enquête sont attendus prochainement, avec potentiellement des conséquences pour la réputation de l’opérateur incriminé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox