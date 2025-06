Free Mobile lance un pack Galaxy S25 & Watch7, pour s’équiper en terminaux haut de gamme

Free Mobile propose un nouveau pack résolument premium à prix maîtrisé, avec deux promos en prime.

Free Mobile propose un pack attractif incluant le Samsung Galaxy S25 et la Galaxy Watch7, tous deux en coloris Bleu Nuit, avec une capacité de 128 Go pour le smartphone. Ce duo est proposé à 899 € au comptant, et avec Free Flex, la facture est échelonnée avec un premier paiement de 269 €, 24 mensualités de 21,99 €, et une option d’achat finale de 102 €. Sans oublier une offre de remboursement de 50€ valable jusqu’au 24 juin et un bonus reprise de 100€.

Le Samsung Galaxy S25 se distingue par son écran Infinity-O de 6,2 pouces, offrant une qualité d’image nette et immersive. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 8 Elite optimisé pour Galaxy, garantissant une excellente fluidité pour le multitâche, les jeux et les applications. Son triple module photo arrière de 50 Mpx permet de capturer des clichés précis, même en basse lumière, tandis que sa batterie de 4000 mAh assure une autonomie confortable. Le smartphone est également certifié IP68, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière.

La Galaxy Watch7, quant à elle, arbore un boîtier en aluminium léger et élégant, et s’intègre parfaitement dans l’écosystème Samsung. Elle propose un suivi complet de la santé : fréquence cardiaque, qualité du sommeil, activité physique, et bien plus encore. La montre offre également une autonomie allant jusqu’à 40 heures et affiche les notifications en temps réel. Elle permet de prolonger l’expérience mobile au poignet, avec une compatibilité parfaite avec les smartphones Galaxy. Ce pack conviendra ainsi aux utilisateurs en quête d’un duo performant, connecté et cohérent.

