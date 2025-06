Abonnés Freebox : nouvelle avalanche de promos sur des Smart TV 4K

Jusqu’à 200€ remboursés pour l’achat d’un téléviseur Samsung depuis votre espace abonné Freebox, voici comment faire.

Si vous avez besoin d’un nouvel écran pour regarder vos films en 4K, vous pouvez vous tourner vers la boutique Samsung disponible pour les abonnés Freebox. En plus de permettre de payer sur 30 mois (avec l’opportunité de régler le montant final à tout moment), des offres promotionnelles sont également disponibles, valables jusqu’au 24 juin prochain. Il s’agit majoritairement d’offres de remboursement, dont vous pouvez bénéficier en suivant la procédure décrite dans cette brochure. Voici la liste de smodèles concernés :

Samsung TV QLED 43Q7FA (43″) : proposée à 119€ après un remboursement de 50€, avec un paiement de 11,99€/mois sur 30 mois.

: proposée à 119€ après un remboursement de 50€, avec un paiement de 11,99€/mois sur 30 mois. Samsung TV QLED 50Q7FA (50″) : disponible à 129€ après 100€ remboursés sur demande, à raison de 13,99€/mois pendant 30 mois.

: disponible à 129€ après 100€ remboursés sur demande, à raison de 13,99€/mois pendant 30 mois. Samsung TV THE FRAME QLED 2025 TQ55LS03 (55″) : vendue à 219€ après 200€ de remise, pour un paiement de 25,99€/mois sur 30 mois.

: vendue à 219€ après 200€ de remise, pour un paiement de 25,99€/mois sur 30 mois. Samsung TV QLED 55Q7FA (55″) : accessible à 149€ après un remboursement de 100€, avec un échéancier de 16,99€/mois sur 30 mois.

: accessible à 149€ après un remboursement de 100€, avec un échéancier de 16,99€/mois sur 30 mois. Samsung TV QLED 65Q7FA (65″) : affichée à 229€ après une remise de 100€, payable à 19,99€/mois pendant 30 mois.

: affichée à 229€ après une remise de 100€, payable à 19,99€/mois pendant 30 mois. Samsung TV QLED 75Q7FA (75″) : proposée à 329€ après remboursement de 100€, pour un paiement mensuel de 25,99€ sur 30 mois.

: proposée à 329€ après remboursement de 100€, pour un paiement mensuel de 25,99€ sur 30 mois. Samsung TV QLED 85Q7FA (85″) : disponible à 479€ après 200€ remboursés sur demande, avec des mensualités de 33,99€ sur 30 mois.

Ils embarquent également nativement l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail. La boutique se trouve directement dans votre espace abonné Freebox, connectez-vous-y et cliquez sur “Télévision”, puis “Smart TV Samsung”.

A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox