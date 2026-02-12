Tempête Nils : les réseaux de Free fortement impactés et perturbés dans le sud de la France, l’opérateur alerte

La tempête Nils frappe durement le sud de la France ce jeudi. 5 départements sont placés en vigilance rouge, tandis que des centaines de milliers de foyers sont privés d’électricité. Les réseaux fixe et mobile des opérateurs sont touchés, Free alerte sur de lourdes perturbations de ses services et appelle à la vigilance.

La tempête Nils continue de balayer une large partie du territoire, provoquant d’importantes difficultés ce jeudi, l’Aude, la Gironde, les Pyrénées-Orientales ou encore le Lot-et-Garonne ont été placés en vigilance rouge par Météo-France et 29 autres en vigilance orange. Selon les autorités, les conditions météorologiques restent particulièrement dégradées, avec des rafales puissantes, des pluies intenses et une montée rapide des niveaux d’eau dans plusieurs bassins versants.

Les intempéries ont déjà provoqué d’importantes coupures de courant. En Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, environ 850 000 foyers seraient privés d’électricité ce matin, conséquence directe des chutes d’arbres, d’inondations et de dommages sur les infrastructures. Les gestionnaires de réseau sont mobilisés pour rétablir l’alimentation, mais les opérations sont rendues complexes par les conditions météo encore instables.

Free alerte sur de fortes perturbations

Face à la situation, Free via son compte officiel Free_1337, a publié un message d’alerte sur le réseau social X, évoquant de lourdes conséquences sur ses infrastructures : « Tempête Nils : Vents violents, fortes pluies, risques de crues peuvent affecter la majeure partie du Sud de la France. Nos équipements sont fortement impactés et les services se trouvent perturbés. Nos équipes sont mobilisées en lien avec notre fournisseur d’énergie pour assurer les réparations. Merci pour votre patience et restez vigilants.»

L’opérateur indique travailler en coordination avec ses partenaires énergétiques afin de rétablir progressivement les services mobiles et fixes. Les coupures d’électricité compliquent toutefois le fonctionnement de nombreux sites techniques.

Les autorités appellent les habitants des zones concernées à limiter leurs déplacements, à éviter les secteurs inondés et à respecter strictement les consignes de sécurité. Météo-France prévoit un maintien d’une situation instable au cours des prochaines heures, avec une amélioration progressive attendue dans la journée, sous réserve de l’évolution du système dépressionnaire.

