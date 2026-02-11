Le saviez-vous : Free peut mettre à jour votre abonnement Freebox après un bouleversement personnel

Modifier le nom ou le titulaire d’un abonnement Freebox est possible, à condition de respecter scrupuleusement la procédure.

Un changement de situation personnelle ou professionnelle peut parfois rendre nécessaire la mise à jour des informations associées à un abonnement internet. Mariage, divorce, décès, séparation ou évolution d’une entreprise : dans certains cas, il est possible d’adapter officiellement les données liées à votre contrat chez Free. Assez méconnue, cette démarche est pourtant bien encadrée. Voici ce qu’il faut savoir pour modifier le nom ou le titulaire de votre abonnement Freebox.

Modifier uniquement le nom du titulaire

Lorsque le titulaire du contrat reste identique, mais que son nom évolue, Free autorise une simple modification administrative, sans changement de contrat. Cette situation concerne notamment les changements de nom après un mariage ou un divorce, mais aussi les évolutions de dénomination pour les sociétés, associations ou artisans.

Dans le cadre d’un changement de nom personnel, l’abonné doit transmettre une ne copie d’une pièce d’identité à jour ou un acte de mariage ou de divorce, une lettre explicative précisant les identifiants de l’abonnement

Pour les structures professionnelles, le dossier doit comprendre une copie de la pièce d’identité du dirigeant/gérant, une lettre explicative mentionnant les références du contrat et un justificatif officiel selon le statut (extrait Kbis pour une société, attestation préfectorale ou publication au JORF pour une association ou extrait d’immatriculation au répertoire des métiers pour un artisan).

Changer complètement de titulaire

Dans certaines situations, il est possible de transférer l’abonnement à une autre personne. Cette procédure est plus encadrée et nécessite un dossier complet. En cas de décès du titulaire, un proche peut reprendre l’abonnement, sous réserve de fournir :

Acte de l’état civil (copie de l’acte de décès, certificat d’hérédité) ou acte authentique (notarié) ;

Un justificatif de domicile de moins de trois mois

Un RIB au nom du nouveau titulaire

Une copie de sa pièce d’identité

Une lettre explicative

Autre cas possible, à la suite d’un divorce, déPacs ou une séparation : lorsqu’un abonnement est repris par l’un des ex-conjoints, Free demande :

Les pièces d’identité des deux parties

Un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois qui “doit contenir l’adresse d’installation de la ligne au nouveau nom”.

mandat écrit sous forme de procuration autorisant le changement suite à une entente mutuelle entre le titulaire du contrat et son ex-conjoint (ce mandat devra comporter les références de l’abonnement (numéro de ligne et numéro client visibles sur les factures), la date de prise d’effet, le nom de l’ex-conjoint qui reprend cet abonnement au même domicile, signé des 2 parties avec la mention « bon pour accord »”, indique Free.

Une étape obligatoire

Avant toute demande de changement de titulaire, Free impose la mise à jour préalable des coordonnées coordonnées bancaires, de l’adresse de facturation, e-mail et numéro de téléphone mobile de contact sur l’Espace Abonné, Une fois l’ensemble des documents réunis, le dossier doit être transmis par courrier postal à l’adresse suivante : Free Modification nom 75371 Paris Cedex 08. Aucune procédure entièrement dématérialisée n’est actuellement pas proposée pour ce type de demande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox