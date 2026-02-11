Coup de théâtre pour la Coupe du monde 2026 : beIN Sports double Ligue 1+ et rafle les droits

Alors que Ligue 1+ pensait avoir bouclé un accord avec la FIFA, beIN Sports est finalement parvenu à reprendre la main sur les droits de diffusion de la Coupe du monde de football 2026, et possiblement de l’édition 2030.

Selon des informations révélées par L’Équipe, beIN Sports a finalement devancé Ligue 1+ dans la course aux droits de diffusion de la Coupe du monde 2026, et aurait également sécurisé ceux de l’édition 2030. Un retournement de situation majeur sur le marché des droits sportifs, alors même que la chaîne de la Ligue de football professionnel pensait avoir conclu l’accord avec la FIFA.

Ligue 1+ avait trouvé un terrain d’entente avec la FIFA pour la diffusion payante de l’intégralité des 104 matches du Mondial 2026. Un contrat aurait même été signé, pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros, comprenant environ 17 millions de droits et 2,5 millions d’euros de frais de production. Mais beIN Sports est finalement revenu dans la partie avec une offre supérieure, raflant la mise à la surprise générale.

Cette intervention de dernière minute n’était pas totalement imprévisible. Toujours selon L’Équipe, beIN Sports, diffuseur historique de la Coupe du monde depuis 2012, voyait d’un très mauvais œil la perspective de se faire devancer par la nouvelle chaîne de la LFP. Yousef al-Obaidly, président de beIN Sports France, et Nasser al-Khelaïfi, PDG de beIN Media Group, se seraient personnellement impliqués dans le dossier pour éviter ce scénario.

BeIN Sports pourra ainsi diffuser l’intégralité des deux prochains Mondiaux, avec 104 rencontres en 2026 comme en 2030. Face à ce coup de théâtre, un conseil d’administration de la LFP a été convoqué en urgence, ce mercredi après-midi, afin de décider des suites à donner à ce dossier sensible. Une affaire qui illustre une nouvelle fois la forte tension entourant les droits sportifs majeurs et la concurrence accrue entre diffuseurs sur le marché français.

