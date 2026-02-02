Droits TV : beIN Sports a aussi déposé une offre pour la Coupe du Monde face à Ligue 1+

BeIN Sports tente de reprendre l’avantage face à Ligue 1+ pour les droits du Mondial 2026.

La bataille pour les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 est loin d’être terminée. Alors que le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a validé cette semaine un investissement proche de 20 millions d’euros pour permettre à sa plateforme Ligue 1+ de diffuser l’intégralité de la compétition, beIN Sports affirme avoir formulé une offre financière plus élevée depuis plusieurs semaines. La décision finale appartient désormais à la FIFA.

Selon des informations révélées par RMC, la chaîne franco-qatarienne aurait transmis une proposition supérieure à celle de Ligue 1+, évaluée à 17 millions d’euros de droits auxquels s’ajoutent 2,5 millions d’euros de frais de production. D’après une source proche de la direction de beIN Sports, l’offre globale dépasserait de plusieurs millions d’euros celle de la plateforme de la LFP. beIN assure par ailleurs être en discussions avec la FIFA depuis plusieurs mois au sujet de ce dossier.

Du côté de LFP Media, cette révélation a suscité une réelle surprise. La FIFA s’était en effet rapprochée directement de la Ligue après l’absence d’offres pour les droits de diffusion de l’ensemble des 104 matches de la Coupe du monde 2026, dont 54 seront co-diffusés en clair sur M6. À l’issue de discussions menées par Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, un accord avait été trouvé entre les deux parties.

La Fédération internationale était même allée jusqu’à rédiger un projet de contrat transmis à Ligue 1+, renforçant le sentiment d’un dossier déjà bien engagé. Mercredi, le conseil d’administration de la LFP a ainsi validé l’investissement nécessaire, et le contrat a été envoyé à la FIFA avant la date butoir fixée au samedi 31 janvier.

Lors de cette réunion, Nicolas de Tavernost s’était montré confiant, indiquant attendre une réponse de la FIFA dans un délai d’environ deux semaines. Selon plusieurs sources, l’instance mondiale a accusé réception du contrat validé par l’ensemble des organes de la LFP dès vendredi matin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox