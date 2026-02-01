Retour à la case départ pour le forfait 2€ de Free Mobile

Après avoir brièvement mis en avant une version enrichie de son forfait d’entrée de gamme, Free Mobile fait marche arrière. L’opérateur a discrètement rétabli ce week-end la formule historique à 50 Mo comme offre par défaut, quelques jours seulement après l’avoir reléguée au second plan.

Mercredi dernier, Free Mobile avait pourtant surpris en modifiant la présentation de son emblématique forfait à 2 euros sur son site web. Sur sa page d’offres, ce n’était plus la version minimaliste avec 2 heures d’appels et 50 Mo de data qui apparaissait en premier, mais une déclinaison plus généreuse, intégrant un Booster 1 Go offert, lequel avait été lancé en septembre 2025.

Par défaut, les nouveaux abonnés se voyaient ainsi proposer un forfait incluant 1 Go de data en France, les SMS et MMS illimités, ainsi que les appels sans restriction, le tout au même tarif mensuel. Une évolution notable, qui changeait sensiblement la perception de l’offre d’entrée de gamme de Free Mobile.

Une mise en avant finalement éphémère

Cette nouvelle activation par défaut n’aura finalement été que de courte durée malgré une présentation nouvelle dans sa forme avec la possibilité de cocher la formule voulue. Depuis ce week-end, l’opérateur a rétabli son forfait historique comme choix par défaut. Désormais, lors de la souscription, c’est à nouveau la formule à 50 Mo et 2 heures d’appels qui est automatiquement sélectionnée, tandis que le Booster 1 Go redevient une option facultative à activer manuellement en un simple clic sur la page des offres.. Un retour en arrière qui laisse penser à une simple erreur, aucune communication officielle n’a été faite sur ce changement, qui s’est opéré en toute discrétion.

Depuis son lancement en 2012, le forfait à 2 euros constitue l’un des symboles forts de Free Mobile. Pensé comme un produit d’appel ultra-accessible, il a largement contribué à bouleverser le marché mobile français. Malgré son caractère désormais très limité face aux usages actuels, l’opérateur semble toujours attaché à préserver cette formule dans sa version originelle.Il conserve la flexibilité liée au système de boosters, qui lui permet d’ajuster ses offres sans toucher officiellement à son forfait historique. Le caractère « offert » du Booster 1 Go reste par nature provisoire. Free Mobile a déjà montré par le passé sa capacité à faire évoluer rapidement ses options et leurs tarifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox