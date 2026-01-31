Le saviez-vous : Free offre Canal+ et son replay à de nouveaux abonnés Freebox, mais vous devez absolument respecter cette condition stricte

Depuis près de deux ans, Free propose à certains nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel une offre avantageuse autour de Canal+. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que cette formule a évolué : l’ancienne « Canal+ La Chaîne en Live » a changé de nom et de contenu.

À l’origine, Free proposait uniquement Canal+ La Chaîne en Live, une version centrée sur le direct, sans véritable service de rattrapage. Les abonnés pouvaient regarder la chaîne en temps réel, mais ne disposaient pas d’un replay étendu. Depuis fin 2025, cette formule a évolué et s’appelle désormais « Canal+ La Chaîne ». Elle conserve l’accès au direct, mais intègre désormais un replay de courte durée pouvant aller jusqu’à 30 jours, avec présence de publicité. Il s’agit donc d’une version légèrement enrichie, mais toujours allégée par rapport aux abonnements Canal+ classiques.

Trois mois gratuits sous conditions

Les nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel peuvent toujours bénéficier de trois mois offerts à cette formule, à condition de respecter une règle essentielle : activer l’offre dans les deux mois suivant l’activation de leur ligne. Passé ce délai, l’avantage est définitivement perdu.

Pour être éligible, il faut :

Avoir souscrit récemment à une Freebox Pop ou Ultra Essentiel

Disposer du player TV compatible et de l’option TV (Free TV 4K, Player Devialet)

Activer l’offre dans les deux mois après l’ouverture de ligne

Sur la Freebox Ultra, cette formule reste incluse sans limitation de durée. Pour les autres offres, elle est temporaire. L’activation se fait directement depuis le décodeur : Accès au canal 40, sélection de l’offre Canal+ et validation. Une confirmation est ensuite envoyée par e-mail ou via l’interface TV. Une fois validée dans les délais, l’abonné bénéficie généralement des trois mois offerts, parfois complétés par le mois en cours. Même avec l’ajout du replay de 30 jours, cette formule reste encadrée avec des publicités présentes en replay, un seul flux simultané, pas d’enregistrement et un catalogue centré sur la chaîne principale. Elle permet néanmoins d’accéder aux films récents, aux séries Canal+, ainsi qu’aux grands rendez-vous sportifs (Ligue des champions, Top 14, Formule 1, MotoGP, Premier League, selon les droits en vigueur). À l’issue des trois mois offerts, l’abonnement se poursuit automatiquement au tarif de 15,99 € par mois, sans engagement, facturé directement par Canal+. La résiliation reste possible à tout moment depuis l’espace client Canal+.

À ce jour, Free est le seul opérateur français à intégrer cette version spécifique de Canal+ dans ses offres internet. Cette formule est l’héritière directe de « La Chaîne en Live », modernisée avec l’ajout d’un replay limité et monétisé par la publicité. Les abonnés déjà concernés par l’ancienne version ont été basculés vers cette nouvelle formule.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox