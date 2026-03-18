Orange arme près de 20 000 sites mobiles pour traquer les drones avec une offre inédite

Face à la montée en puissance des drones civils et aux risques associés, Orange Business dévoile une nouvelle solution de sécurité inédite en Europe. Baptisée Orange Drone Guardian, cette offre « as a Service » s’appuie sur le réseau d’infrastructures du groupe pour détecter et surveiller les drones en temps réel.

Orange passe à l’offensive sur un terrain encore peu exploité : la lutte anti-drones. Le 17 mars 2026, sa branche entreprises, Orange Business, a officialisé le lancement d’Orange Drone Guardian, une solution présentée comme la première offre de lutte anti-drones « as a Service » à l’échelle européenne. Derrière cette annonce, l’ambition semble de transformer les infrastructures télécoms de l’opérateur en un vaste réseau de surveillance du ciel à basse altitude.

Au cœur du dispositif, figurent près de 19 700 sites de Totem, la filiale TowerCo d’Orange. Ces points hauts, déjà utilisés pour héberger les antennes mobiles, deviennent ici des supports pour des capteurs capables de détecter, identifier et classifier les drones intrusifs. Une capillarité unique qui permet de couvrir une large partie du territoire sans nécessiter de déploiements spécifiques chez les clients. L’offre repose sur un écosystème technologique complet et souverain. Orange met en avant une connectivité sécurisée de bout en bout, sa plateforme cloud de confiance Cloud Avenue SecNum ( certifiée SecNumCloud 3.2 par l’ANSSI) ainsi qu’un centre de supervision opérationnel 24h/24 en France. L’ensemble permet de traiter en temps réel les données issues du terrain, y compris dans des environnements complexes comme les zones urbaines denses.

Pensée pour les opérateurs d’importance vitale, les infrastructures sensibles ou encore les grands événements, Orange Drone Guardian se distingue par son modèle clé en main. Proposée sous forme d’abonnement, la solution évite tout investissement lourd en matériel et promet une mise en œuvre rapide. Elle s’adapte aux différents cas d’usage, qu’il s’agisse de sécuriser un site industriel, un port, un aéroport ou un événement public.Mais Orange ne s’arrête pas là. L’opérateur mise aussi sur l’intelligence artificielle pour affiner l’analyse des données, avec à terme l’intégration de jumeaux numériques et de nouvelles technologies comme le radio sensing 5G. L’architecture se veut évolutive, capable d’intégrer de futurs capteurs et briques logicielles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox