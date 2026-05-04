Le saviez-vous : vous pouvez être alerté en temps réel de ce qu’il se passe sur votre Freebox

Votre Freebox peut vous prévenir dès qu’un événement important se produit sur votre réseau. Une fonctionnalité discrète, mais très utile pour garder un œil sur votre connexion et renforcer votre sécurité.

Depuis l’application Free, vous avez la possibilité d’activer des notifications pour suivre certaines informations en temps réel. Cela permet par exemple de savoir immédiatement si un appareil inconnu se connecte à votre Wi-Fi ou si un changement important intervient sur votre box.

Comment activer ces alertes

La manipulation est simple et rapide :

Rendez-vous dans les Réglages de votre Espace Abonné Freebox depuis l’application Free.

Accédez à la section “Alertes et notifications”.

Sélectionnez les événements pour lesquels vous souhaitez être informé.

Plusieurs types de notifications sont disponibles :

Nouvel appareil connecté : vous êtes alerté dès qu’un appareil rejoint votre réseau

Mise à jour du Freebox Server : pour ne jamais manquer une mise à jour importante

Modification du mot de passe administrateur : un point essentiel pour la sécurité

Ces notifications permettent de réagir rapidement en cas d’activité inhabituelle sur votre réseau. Un bon moyen de garder le contrôle sur votre Freebox, sans avoir à vérifier manuellement ce qu’il s’y passe. Cependant, notez que les notifications sont encore assez limitées et pas toujours les plus précises pour les mises à jour par exemple, si vous voulez en savoir plus sur leur contenu, Univers Freebox reste là pour vous !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox