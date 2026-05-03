Les nouveautés de la semaine chez Free : mise à jour des Freebox Pop, Révolution, Delta et Ultra, etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free lance une nouvelle mise à jour 4.9.19 de ses Freebox. Elle apporte un correctif attendu pour un dysfonctionnement affectant les requêtes DNS IPv6 en mode bridge. Plus d’infos…

Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite dédiée à l’émission française “Si près de chez vous”, débarque sur Pluto TV. Plus d’infos…

Free Mobile propose un nouveau smartphone champion des petits budgets, le Redmi A7 Pro. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Après avoir lancé des travaux pour améliorer le comportement de ses répéteurs WiFi, Free continue d’avancer… mais le chantier est loin d’être terminé. Plus d’infos…

Free Mobile échappe à une mesure spécifique sur son VPN intégré dans ses forfaits pour bloquer les sites illégaux. Plus d’infos…

Fraude chez Free : deux escrocs stoppés net et lourdement condamnés. Plus d’infos… Malgré l’annonce de leur retrait, 3 chaînes TF1 restent incluses sur les Freebox avec TV by Canal. Mais cela devrait changer dès demain. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox