Les nouveautés de la semaine chez Free : mise à jour des Freebox Pop, Révolution, Delta et Ultra, etc…
C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.
Nouveautés Free
Free lance une nouvelle mise à jour 4.9.19 de ses Freebox. Elle apporte un correctif attendu pour un dysfonctionnement affectant les requêtes DNS IPv6 en mode bridge. Plus d’infos…
Free Mobile propose un nouveau smartphone champion des petits budgets, le Redmi A7 Pro. Plus d’infos…
Annonces de la semaine
Après avoir lancé des travaux pour améliorer le comportement de ses répéteurs WiFi, Free continue d’avancer… mais le chantier est loin d’être terminé. Plus d’infos…
Free Mobile échappe à une mesure spécifique sur son VPN intégré dans ses forfaits pour bloquer les sites illégaux. Plus d’infos…
Malgré l’annonce de leur retrait, 3 chaînes TF1 restent incluses sur les Freebox avec TV by Canal. Mais cela devrait changer dès demain. Plus d’infos…