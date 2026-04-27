Free lance une nouvelle mise à jour de ses Freebox avec une correction réclamée

Une nouvelle mise à jour du Freebox Server est disponible. Elle apporte un correctif attendu pour un dysfonctionnement affectant les requêtes DNS IPv6 dans certaines configurations réseau.

Free déploie une nouvelle mise à jour pour ses box Internet. Le firmware 4.9.19 du Freebox Server est disponible depuis le 27 avril 2026 à 14h00 pour les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. Comme d’habitude, il suffit de redémarrer le Server pour en profiter.

Cette version se concentre sur une correction bien précise, mais attendue par certains utilisateurs. Elle rétablit le bon fonctionnement des requêtes vers les serveurs DNS Free en IPv6 lorsque la box est configurée en mode bridge, un bug référencé FS#40869. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs ayant choisi de déléguer la gestion de leur réseau à un routeur tiers devraient retrouver un comportement normal.

Pour rappel, ce dysfonctionnement était apparu avec les firmwares précédents, notamment depuis la version 4.9.17. Dans ce cas précis, les requêtes DNS en IPv6 échouaient systématiquement en mode bridge, alors qu’elles continuaient de fonctionner sans problème en IPv4. Une situation gênante pour les utilisateurs avancés, qui exploitent pleinement les capacités réseau de leur installation.

Le problème avait été rapidement identifié sur le bugtracker de Free, où un développeur avait confirmé que les requêtes DNS vers les serveurs IPv6 ne répondaient plus correctement dans cette configuration. Une anomalie certes ciblée, mais suffisamment impactante pour nécessiter un correctif rapide.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox