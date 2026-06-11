Free déploie dans l’urgence une mise à jour des Freebox pour corriger un bug soudain très gênant pour les abonnés

Un bug très embêtant touchait certains utilisateurs de Freebox Delta et Ultra depuis la dernière mise à jour. Free réagit rapidement avec un nouveau firmware qui restaure l’accès aux volumes RAID.

Free vient de publier une nouvelle mise à jour corrective pour les Freebox Server Delta et Ultra. Cette version 4.12.1.1 corrige un problème apparu avec le précédent firmware, qui pouvait rendre invisibles les disques RAID pourtant toujours fonctionnels.

La mise à jour est disponible depuis le 11 juin à 13h00. Pour l’installer, les abonnés concernés doivent simplement redémarrer leur Freebox Server afin de récupérer automatiquement le nouveau firmware. Une réparation rapide, déployée en moins d’un jour.

Un bug qui rendait les disques dur en RAID inaccessibles

Le problème est apparu après le déploiement de la version 4.12.1 du Freebox Server. Certains abonnés équipés d’une Freebox Delta ou Ultra ont constaté que leur configuration RAID disparaissait soudainement de plusieurs interfaces. Le stockage RAID apparaissait pourtant toujours comme actif dans l’interface de gestion de la Freebox, avec un état normal indiquant notamment que la synchronisation était terminée. Mais dans la pratique, les utilisateurs ne pouvaient plus accéder à leurs données.

Le volume n’était plus visible dans le navigateur de fichiers de l’interface Freebox OS et devenait également impossible à monter via CIFS, que ce soit depuis des machines du réseau local ou depuis des machines virtuelles hébergées sur la Freebox. Une situation particulièrement problématique pour les abonnés utilisant leur Freebox comme solution de stockage réseau, notamment pour sauvegarder des fichiers ou héberger des services à domicile, ou utilisant des VM pour divers usages. Avec la version 4.12.1.1, Free indique avoir corrigé le problème lié aux disques RAID non visibles sur les Freebox Delta et Ultra.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox