Free lance une mise à jour pour toutes les Freebox avec une nouveauté Wi-Fi expérimentale

Free poursuit l’amélioration des serveurs Freebox, une nouvelle mise à jour est disponible depuis ce 10 juin pour les abonnés Révolution, mini 4K, Pop, Delta et Ultra. Au programme : une nouvelle fonction Wi-Fi expérimentale destinée à optimiser les connexions et un correctif visant certains smartphones Google Pixel.

Free a lancé ce mercredi 10 juin la version 4.12.1 du firmware de ses Freebox Server. Cette mise à jour concerne l’ensemble des modèles encore maintenus, à savoir les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. Pour en bénéficier, les abonnés doivent simplement redémarrer leur Server Freebox. La principale nouveauté de cette version est l’apparition d’un nouveau mode de « steering Wi-Fi » expérimental accessible depuis Freebox OS, dans la rubrique « Paramètres avancés > Wi-Fi > Steering Wi-Fi ».

Jusqu’à présent, cette technologie reposait principalement sur les standards Wi-Fi 802.11k et 802.11v afin d’orienter automatiquement les appareils compatibles vers le point d’accès ou la bande de fréquence la plus adaptée. Avec cette évolution, Free cherche également à optimiser le comportement des équipements qui ne prennent pas en charge ces technologies. L’objectif reste le même : améliorer la qualité de connexion en dirigeant chaque appareil vers le meilleur point d’accès disponible ou vers la bande Wi-Fi la plus performante selon sa situation.

Cette mise à jour apporte également un correctif destiné à contourner un problème de compatibilité rencontré par certains smartphones de la gamme Google Pixel fonctionnant sous Android 17. Le bug empêchait ces appareils de se connecter correctement lorsque le réseau Wi-Fi était configuré en mode WPA3 Compatibilité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox