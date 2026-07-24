Free ajoute une nouveauté discrète sur son site web pour gérer les cookies à tout moment

Les sites Freebox et Free Mobile accueillent une petite évolution qui ne sautera sans doute pas aux yeux de tous, mais qui simplifie la gestion de la confidentialité. Un nouveau lien « Gérer mes cookies » est désormais accessible en permanence en bas de page, permettant de modifier ses préférences en quelques clics.

Jusqu’à présent, les paramètres liés aux cookies étaient principalement accessibles lors de la première visite sur les sites de Free via la bannière de consentement. Désormais, les internautes peuvent retrouver à tout moment un accès dédié en pied de page, sans avoir à attendre que cette fenêtre réapparaisse.

En cliquant sur « Gérer mes cookies », il est possible de rouvrir l’interface de gestion du consentement et de modifier ses choix. Les utilisateurs peuvent ainsi accepter ou refuser l’ensemble des cookies, ou personnaliser leurs préférences selon les différentes finalités proposées : mesure d’audience, personnalisation des contenus, publicité ciblée, géolocalisation, ou encore analyse des caractéristiques de l’appareil.

Cette nouvelle rubrique est présente sur les différents sites de Free, notamment sur les pages dédiées aux offres Freebox et Free Mobile. Les choix effectués restent modifiables à tout moment, conformément aux exigences du RGPD et aux recommandations de la CNIL, qui imposent aux éditeurs de permettre aux internautes de retirer ou de modifier leur consentement aussi facilement qu’ils ont pu le donner.

Source : Tiino_X83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox