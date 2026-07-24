La fibre tombe moins souvent en panne, mais tout n’est pas encore réglé sur le réseau de certains opérateurs

Les réseaux fibre sont globalement plus fiables qu’il y a un an. Dans son nouvel observatoire, l’Arcep met en avant une amélioration de la qualité de service, avec moins de pannes et des raccordements plus performants.

La qualité des réseaux en fibre optique poursuit son amélioration en France, selon le dernier observatoire publié par l’Arcep, qui dresse un état des lieux jusqu’à mars 2026. Si les pannes restent à un niveau historiquement bas et que les défauts de raccordement sont mieux corrigés qu’auparavant, le régulateur estime que certains réseaux demeurent en difficulté et nécessitent encore des travaux. Au contraire d’autres qui se démarquent.

Premier enseignement de ce rapport : le taux moyen de pannes signalées aux opérateurs d’infrastructure se stabilise autour de 0,12 % au niveau national, un niveau atteint depuis plusieurs éditions de l’observatoire. Depuis la première publication en 2023, cet indicateur est passé de 0,17 % à 0,12 %, tandis que le nombre de réseaux affichant un taux de pannes inférieur à ce seuil continue de progresser. À l’inverse, les réseaux les plus problématiques deviennent plus rares : seuls deux réseaux présentent désormais un taux de pannes supérieur ou égal à 1 %, contre neuf lors de la première édition de l’observatoire. L’Arcep précise toutefois que certains événements exceptionnels, comme les tempêtes survenues en Nouvelle-Aquitaine en février 2026, ont temporairement fait grimper le nombre de pannes sur plusieurs réseaux.

Les raccordements s’améliorent mais deviennent plus complexes

Le régulateur observe également une stabilisation des échecs de raccordement, avec une moyenne nationale de 6,27 % en mars 2026. En revanche, le nombre de réseaux affichant un excellent niveau de qualité diminue. Seuls 49 réseaux présentent désormais un taux d’échec inférieur ou égal à 5 %, contre 82 dans la précédente édition. À l’inverse, 41 réseaux dépassent désormais les 11 % d’échecs de raccordement.

Pour l’Arcep, cette évolution ne traduit pas forcément une dégradation des réseaux. Elle s’explique aussi par la maturité du déploiement de la fibre : les raccordements restant à réaliser concernent de plus en plus des situations techniques complexes, tandis que les nouvelles constructions de prises diminuent. La police des télécoms élargit également son contrôle de la qualité des raccordements.

Jusqu’à présent, l’indicateur “taux de raccordements non-conformes et taux de malfaçons reprises dans un délai de 30 jours”, reposait uniquement sur les données des réseaux exploités par Altitude. Cette édition intègre désormais celles de XpFibre, ce qui permet d’analyser 46 réseaux couvrant près de 13 millions de locaux, soit environ 30 % des prises fibre en France. Les premiers résultats montrent des niveaux de malfaçons critiques comparables entre les réseaux d’Altitude et de XpFibre, ce qui conduit le régulateur à rappeler aux opérateurs commerciaux qu’ils doivent renforcer le contrôle des interventions de leurs techniciens et de leurs sous-traitants. Autre motif de satisfaction : 88 % des malfaçons sont désormais corrigées dans un délai de 30 jours, un taux en progression qui contribue à améliorer durablement la qualité des réseaux et limite les pannes rencontrées par les abonnés lors d’un changement d’opérateur ou d’une intervention technique.

L’Arcep demande à Iliad et à certains opérateurs de poursuivre leurs efforts, Orange très bon élève

Malgré ces progrès, le régulateur estime que certains réseaux restent durablement au-dessus des standards du marché. L’observatoire souligne que le taux de pannes observé sur le réseau d’Iliad continue de se dégrader depuis la fin de l’année 2024, dans un contexte marqué par un plan de transformation de son architecture réseau, susceptible de provoquer des perturbations temporaires. Cette situation n’est pas nouvelle. En décembre 2025, l’Arcep a mis en demeure Réseau Optique de France (ROF), la filiale d’Iliad chargée de son réseau fibre en zones très denses, en raison d’une architecture historique jugée inadaptée aux règles actuelles de mutualisation. Free s’est depuis engagé à transformer progressivement son réseau afin de le rendre pleinement conforme d’ici à la fin de l’année 2026. En janvier, l’opérateur assurait que la moitié du plan de reprise avait déjà été réalisée et se disait confiant quant au respect de ce calendrier.

Plus largement, l’Arcep cite le réseau d’Iliad, certains réseaux Altice ainsi que certains réseaux exploités par Altitude acquis en 2021 parmi ceux qui présentent encore des taux de pannes et d’échecs au raccordement supérieurs aux standards du marché. Même lorsque les plans de remise en état sont achevés, le régulateur estime que les opérateurs concernés doivent maintenir leurs efforts jusqu’à un retour à des niveaux de qualité satisfaisants.

À l’autre extrémité du classement, plusieurs réseaux affichent des taux de pannes particulièrement faibles. Les réseaux d’initiative publique exploités par Orange figurent parmi les plus performants, avec de nombreux territoires autour de 0,10 % ou même en dessous. Plusieurs réseaux exploités par Altitude, Axione ou encore XpFibre se distinguent également par leur fiabilité. L’observatoire montre ainsi que la grande majorité des réseaux français se situent désormais bien en dessous du seuil de 0,5 % de pannes, et nombre d’entre eux évoluent même autour de 0,1 %, témoignant d’une amélioration globale de la qualité du réseau fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox