Fibre : Free tente d’éteindre la polémique après avoir été mis en demeure par l’Arcep, il sera dans les clous d’ici fin 2026

Sous pression de l’Arcep et ciblé par l’Avicca, Free assure que les problèmes rencontrés par sa filiale “Réseau optique de France”, restent limités et en voie de résolution.

Mis en cause ces derniers mois au sujet de difficultés précise sur la fibre en zones très denses, Free cherche à rassurer. En décembre, sa filiale Réseau Optique de France (ROF), a été mise en demeure par l’Arcep à la suite de plaintes déposées par Orange, Bouygues Telecom et SFR. Celle-ci ne porte pas sur un retard classique de déploiement, mais sur un problème structurel d’architecture réseau. En cause : le tout premier réseau FttH de Free, conçu dès 2008 selon un modèle aujourd’hui jugé inadapté aux exigences de mutualisation.

Dans un entretien accordé aux Échos, Nicolas Thomas, directeur général de Free, minimise toutefois l’ampleur des dysfonctionnements. « Cela ne concerne que 5 500 immeubles, et 50 % du plan de reprise est déjà réalisé. Nous atteindrons les 100 % d’ici la fin de l’année », assure-t-il.

Ce réseau, qui couvre environ 239 000 locaux, majoritairement en zones très denses, notamment à Paris, repose sur des Points de mutualisation grande capacité (PMGC) installés directement à l’intérieur des NRO de Free. Une architecture atypique, mais juridiquement mutualisée : les lignes doivent être accessibles aux autres opérateurs commerciaux (Orange, SFR, Bouygues Telecom), comme sur tout réseau FttH ouvert.

Ces déclarations interviennent alors que l’Avicca a récemment pointé du doigt Free comme l’un des principaux freins à la complétude de la fibre en zone très dense, estimant que ces retards pourraient contribuer à repousser l’extinction du réseau cuivre au-delà de 2031 dans les grandes villes. L’association des collectivités a évoqué en décembre notamment des reprises de réseaux inachevées, ayant conduit l’Arcep à requalifier des dizaines de milliers de locaux comme non raccordables.

Avant le 31 décembre 2026, la filiale d’Iliad doit en somme achever “l’installation de l’ensemble des points de mutualisation nécessaires pour couvrir l’ensemble des locaux qui dépendent des 93 PMGC qu’elle exploite – afin que […] les techniciens des opérateurs commerciaux puissent y intervenir en autonomie”, a déclaré l’Arcep dans sa mise en demeure. ROF s’était engagé à transformer 81 PMGC en 5 356 points de mutualisation d’immeuble ou extérieurs en zone très dense et 12 PMGC en 134 points de mutualisation de rue en zone moins dense

Free rappelle de son côté la complexité de son modèle industriel, combinant réseau propre en zones très denses, cofinancement avec Orange en zones AMII et raccordement aux réseaux d’initiative publique en région, tout en conservant ses propres équipements afin de garantir des débits homogènes. Reste désormais à savoir si le calendrier avancé par l’opérateur permettra de lever rapidement les réserves du régulateur et des collectivités.

